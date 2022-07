André Gonçalves é preso por não pagar pensão e sai da cadeia com tornozeleira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator André Gonçalves foi preso na última quinta-feira em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, e liberado no dia seguinte após passar por uma audiência de custódia e começar a usar uma tornozeleira eletrônica. O motivo é o não pagamento da pensão alimentícia de sua filha, Valentina Benini, com quem Gonçalves teve junto da jornalista e atriz Cynthia Benini. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

O processo movido pela jovem de 19 anos contra o pai, que atualmente tem 46 e é caso com atriz Danielle Winits, corre no Tribunal de Santa Catarina e previa que o ator usasse o equipamento de rastreio desde novembro do ano passado, quando foi condenado.

Gonçalves passou a noite na Cadeia Pública José Frederico Marques e agora deve cumprir a pena em casa, sem poder deixar o local, enquanto aguarda nova deliberação da Justiça. Ele está desde 2017 sem pagar a pensão alimentícia de Valentina, e deve mais de R$ 350 mil. O valor mensal que havia sido estabelecido era de R$ 4,5 mil.

Valentina, que já fez intercâmbios para a Espanha e Canadá, atualmente investe na carreira de modelo e influenciadora.

Além desse caso, Gonçalves também responde a outra processo similar, desta vez, por não pagar a pensão alimentícia a Manuela Seiblitz, filha dele com a atriz Teresa Seiblitz. A dívida que também se acumula desde 2017 está em torno de R$ 120 mil.

Manuela, que cursa comunicação social na PUC-Rio também já comentou o caso nas suas redes sociais e disse que seu trabalho de conclusão de curso será um filme sobre a ausência paterna. "Chorei muito editando esse filme, durante todo o processo", desabafou em postagem no Instagram.