Carlinhos Brown confirma voto em Lula após vídeo em que barra 'fora, Bolsonaro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após protagonizar um vídeo em que barra protestos da plateia, que pedia 'fora, Bolsonaro', o cantor Carlinhos Brown esclareceu sua posição política em uma postagem nas redes sociais: "Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero @LulaOficial", escreveu, marcando o perfil do ex-presidente neste sábado, acompanhando uma foto em que aparece em frente a homenagens à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

O posicionamento veio após a atitude do artista em uma apresentação do ano passado ser comparada à de Elba Ramalho que também interrompeu gritos de "fora, Bolsonaro" vindos do público durante um apresentação feita em Salvador, em junho deste ano. A atitude de Brown foi criticada nas redes sociais por fãs que o apontaram como "uma variante do bolsonarismo".

No vídeo, é possível ver Brown dizendo: "Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo, eu não me meto nisso". "Não quero nem saber dessa gente. Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui para mudar e vamos mudar sem política", seguiu. A assessoria do artista divulgou que a fala foi recuperada recentemente por grupos bolsonaristas, mas que Brown é "politicamente de esquerda".

Os internautas também compararam Brown a artistas próximos dele, como Marisa Monte --juntos, eles integravam os Tribalistas com Arnaldo Antunes.