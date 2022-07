André Gonçalves deixa cadeia com tornozeleira após ser preso por não pagar pensão

O ator foi liberado no dia seguinte à prisão, após passar por uma audiência de custódia e começar a usar uma tornozeleira eletrônica. O processo movido por sua filha de 19 anos, corre no Tribunal de Santa Catarina e previa que o ator usasse o equipamento de rastreio desde novembro do ano passado, quando foi condenado.

O ator André Gonçalves foi preso na última quinta-feira no Rio de Janeiro por não pagar a pensão alimentícia de sua filha, Valentina Benini, com quem Gonçalves teve junto da jornalista e atriz Cynthia Benini.

