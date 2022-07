Simone lamenta falta de Simaria no palco: 'muito ruim, depois acostuma'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após brigas públicas, Simone Mendes subiu ao palco sem a irmã Simaria num show em 16 de junho, quando se soube que esta decidiu fazer uma pausa na carreira, pela primeira vez. Neste sábado, Simone voltou a falar do assunto e disse lamentar o afastamento da irmã --que disse fazer isso por orientação médica.

Em seu Instagram, a cantora respondeu a perguntas dos fãs e foi sintética ao responder um seguidor que perguntou como ela se sentia cantando sozinha. "No início é muito ruim, mas depois acostuma!", escreveu. No momento da publicação desta nota, porém, Simone já tirou a resposta do ar, talvez temendo que tenha se expressado mal.

Na mesma linha, outra pessoa perguntou se ela se preocupava com a ausência da irmã. "Com toda certeza", respondeu de forma curta. Da mesma forma, quando um seguidor desavisado quis saber por que ela estaria fazendo shows sozinha, respondeu: "Sim, cumprindo a agenda só!".

Ela também brincou com outro que se confundiu com a dupla e perguntou se ela sente falta da Simone. "Prazer, Simone", postou.

O anúncio da saída de Simaria aconteceu em meio a rumores sobre desentendimentos entre as duas, com alguns casos públicos.

Foi em maio deste ano que aconteceu o primeiro episódio público de desentendimento entre elas, quando um áudio com uma discussão da dupla vazou durante a gravação do Programa do Ratinho.

Segundo a cantora, após o desentendimento, as duas sentaram para conversar e pedir desculpas porque sabem quando erram. "Acima de tudo existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma à outra", afirmou ainda.

SHOW EM CARUARU

Mesmo com essa reconciliação pública, as duas protagonizaram logo depois mais um desentendimento público. Num show em Caruaru, interior de Pernambuco, em junho deste ano, Simone fez mais de duas horas de apresentação sozinha porque Simaria sentiu um mal-estar e não foi para a apresentação.

Mas, quando a artista se sentiu melhor, ela resolveu subir ao palco já nos instantes finais. Simone já se despedia do público e foi interrompida pela irmã, que ainda quis cantar mais três músicas.

'SOU RECRIMINADA'

Simaria chegou a falar logo depois, numa entrevista ao colunista Leo Dias, que era recriminada pela irmã.

"Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", questionou a cantora. Sobre o atraso de mais de uma hora no show do São João de Caruaru, ela afirmou que, apesar dos pedidos da irmã, não conseguiu pegar o voo.

"Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito estresse. Cansada de muito trabalho e [com] responsabilidade nas minhas costas. Eu não tenho mais necessidade de passar por isso, chegar em show atrasada por causa de logística mal feita", continuou ela.

Nesse momento, a artista descartou que a dupla iria acabar

PAUSA NA CARREIRA

Não demorou muito para Simaria anunciar que se afastaria dos palcos por um tempo para cuidar da saúde.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", diz, no comunicado divulgado pelo escritório responsável pelo gerenciamento da carreira da dupla sertaneja.

De acordo com a nota, o afastamento foi uma orientação médica.

Essa não é a primeira vez que ela faz uma pausa na carreira por motivos de saúde. Em 2018, ela também se afastou temporariamente dos shows para um tratamento de tuberculose ganglionar e uma inflamação no estômago. Naquele momento, no entanto, desentendimentos entre as irmãs não vieram a público.