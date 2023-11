Anderson Leonardo, do Molejo, é internado devido a câncer raro

“Eu estou bem. Muito obrigado pela sua preocupação, tá? Sou eu mesmo, o Anderson Leonardo que está falando, estou bem. Um beijo pra você, estou me recuperando bem, já estou na outra fase do tratamento. E estou muito feliz com o resultado, tá bom?”, disse o artista ao ser questionado sobre o assunto.

Segundo Gabriel Perline, do iG Gente, o cantor afirmou que já recebeu alta, mas não deu detalhes do que motivou a internação.

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, voltou a ser internado no Hospital Copa Star devido ao raro câncer inguinal que ele enfrenta.

