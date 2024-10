Ana Paula Padrão não renova com a Band e deixa o MasterChef

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta.", afirmou Ana Paula.

A Band anunciou nesta terça-feira (29) o fim do contrato com a apresentadora e jornalista, que segundo a emissora, ocorreu em comum acordo. "A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país", diz um trecho do comunicado da Band.

