Ana Maria Braga diz que seu apoio aos LGBTs no Mais Você derruba audiência

"Mas tem coisas que não dá para deixar de falar. Todo mundo quer audiência, mas preciso me posicionar diante de questões que acredito que tornam o país melhor. Não tento impor nada, mas sugiro um olhar diferente, com mais empatia."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, que a partir de segunda-feira vai ocupar o centro das manhãs da TV Globo, alternando o horário do Mais Você com o do Encontro, diz que não há assunto proibido em seu programa, mas que algumas pautas derrubam a audiência.

