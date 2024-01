Ana Hickmann sobe em jet ski em foto com Edu Guedes; chef se pronuncia

Os dois afirmam que a relação é somente amizade e Ana Hickmann já cravou que os rumores de namoro são mentira. Nesta terça, foi a vez de Edu Guedes se manifestar: “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, disse ele à revista Quem.

Ana Hickmann apareceu subindo no jet ski pilotado por Edu Guedes em um novo vídeo divulgado por Leo Dias nesta terça-feira (16). Vale lembrar que os dois têm uma amizade e relação de trabalho de longa data e ambos estão solteiros.

