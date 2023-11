Ana Hickmann conta que seu cachorro a defendeu de agressão: 'voou pra cima dele'

Ao falar sobre os detalhes da agressão do marido, Ana Hickmann revelou que seus cachorros a defenderam, principalmente o vira-lata Joaquim, que foi resgatado pela apresentadora contra a vontade de Alexandre Correa.

No momento em que o empresário tentava forçar a porta da cozinha, com seu braço preso na porta, Ana deu comando para que os cães avançassem no empresário. Joaquim - o cão resgatado - obedeceu e avançou no empresário.

Ana conseguiu trancar o cômodo e ligar para a polícia. "Quando ele viu que eu não ia largar a porta, ele pega e bate com toda a força no meu cotovelo. Acho que eu estava com a adrenalina ali, o sangue quente, tão forte que, na hora, não senti dor, mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: "Pega!", e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também", relatou.

Joaquim foi resgatado

Ana Hickmann resgatou o cachorro em fevereiro deste ano ao se deparar com o animal em uma estrada, em São Paulo. Na época, ela postou o vídeo do resgate nas redes sociais e também a reação de Alexandre que estava com a apresentadora.

"Não acredito que ela foi pegar o animal. Ela pegou o animal. Não tem condição essa moça", disse ao filmar Ana de dentro do carro. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos né, Ana?".