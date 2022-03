Ana Clara e ex-BBB Rodrigo Mussi estão se conhecendo melhor, diz Leo Dias

Ana Clara e Rodrigo se conheceram pessoalmente no programa “BBB - A Eliminação”, após o rapaz ser o 1º eliminado do BBB22. Na ocasião, Ana Clara disse que ele era bonito e um clima foi apontado por telespectadores.

A proximidade chamou atenção dos convidados do local, com troca de olhares e sorrisos. Segundo Leo Dias, os dois evitaram trocar beijos em público, mas fontes confirmaram que eles estão se conhecendo melhor.

Segundo o colunista, os dois foram vistos em clima de proximidade no último fim de semana em uma festa na casa de Bruno de Luca, colega de Ana Clara no programa “BBB - A Eliminação”.

Alerta de novo casal? A apresentadora Ana Clara, do BBB18, e Rodrigo Mussi, do BBB22, estão se conhecendo melhor. Pelo menos é o que garante Leo Dias, do Metrópoles.

