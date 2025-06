Alexandre Frota detona Leo Lins após piada sobre câncer de Preta Gil

Antecipando possíveis críticas à sua postura, Frota declarou: “Eu sei que você vai falar ‘quem é o Alexandre Frota para falar alguma coisa, para fazer essa crítica, para me julgar?’. Quem é o Alexandre Frota? Eu sou um cara que trabalha de mãos dadas com famílias e hospitais que combatem o câncer. Principalmente o câncer infantil. Fica aqui o meu repúdio a essa sua piada.”

Ele relembrou ainda que essa não é a primeira vez que o humorista tem Preta Gil como alvo de piadas. “Lá atrás, você já tinha feito uma piada com o corpo da Preta Gil. E agora com a doença dela, uma doença grave que tira a vida de milhares de pessoas”, afirmou.

O ex-parlamentar também abordou o impacto emocional de uma piada como essa, tocando em temas sensíveis. “Talvez você desconheça a dor dos pais, das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade.”

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alexandre classificou a atitude do comediante como “inaceitável”. “Leo Lins, a gente já se conhece. Você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo, e eu sei que levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação de 8 anos, pedido de prisão, mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável”, afirmou Frota.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer.”, disse Leo durante um show.

