Alceu Valença e Xamã farão show em festival de música brasileira no Ibirapuera

FOLHAPRESS - Alceu Valença, Xamã e Roberta Sá foram confirmados como atrações na primeira edição do festival Turá, na área externa do Auditório do Ibirapuera (zona sul de São Paulo) nos dias 2 e 3 de julho. Zeca Pagodinho, Duda Beat e BaianaSystem também já haviam sido anunciados.

Com uma programação 100% nacional, o evento vai contar com ao menos 28 atrações, de acordo com a Time for Fun, organizadora do evento, que ainda não confirmou toda a programação. Mas, segundo a reportagem apurou, nomes como Caetano Veloso, Emicida e Marina Sena devem figurar na lista.

O nome Turá faz referência aos finais das palavras abertura, cultura, mistura e releitura.​

​Nesta sexta (11), houve pré-venda de ingressos com preços a partir de R$ 90. A venda de novas entradas deve ser anunciada nos próximos dias.

De acordo com a organizadora, o intuito é de fomentar, exaltar e divulgar a pluralidade da cultura do país.

"O Turá surge para ser um festival que celebra as diversas facetas da música popular brasileira, que se conecta tanto com artistas grandes e já consagrados como também com os independentes", afirma Francesca Brown Alterio, diretora de festivais da T4F e idealizadora do projeto.

"Um evento que traz toda a pluralidade do que é o Brasil e o brasileiro em sua essência, seja por meio da música, das pessoas, da arte e da gastronomia", diz a executiva.

A produção indica ainda que observa a evolução da pandemia para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19 e esgotar as medidas vigentes no período do evento.

A área externa do Auditório do Ibirapuera tem sido palco para eventos musicais e, no fim de 2021, por exemplo, recebeu um show surpresa da Mastercard com grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Alcione, Paulinho da Viola, Maria Rita, Liniker, Agnes Nunes, Rael, Luísa Sonza, Xenia França e Tuyo.

No Brasil, a T4F é responsável por shows e festivais, como o Lollapalooza, confirmado para o fim de março no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Entre as atrações estão Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus.