Alanis Guillen, de Pantanal, quebra silêncio após flagra de beijo com Jesuíta Barbosa

Há semanas, circulam boatos de que os atores estão namorando e o flagra aumentou as especulações. “Cara, muitas vezes eu olho e fico pensando: "Da onde tiraram isso?". Mas entendo que as pessoas querem comentar de tudo, saber de tudo. Hoje, tenho convicção de que não vale a pena ficar tão grilada com isso que as pessoas falam, com a galera criando suas versões dos fatos”, disse Alanis em entrevista à Quem.

A atriz de Pantanal, Alanis Guillen, que interpreta Juma na novela, falou sobre os boatos de romance com Jesuíta Barbosa após os dois serem flagrados dado um beijo no aniversário da atriz na semana passada nos bastidores das gravações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.