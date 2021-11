Acidente de avião que matou Marília Mendonça será investigado por órgão da FAB

Ainda segundo a assessoria de imprensa da cantora, também morreram o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto da aeronave, que não tiveram os nomes revelados.

No momento do acidente, a assessoria de imprensa de Mendonça havia informado que a cantora havia sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou a morte.

A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente. A morte causou comoção nas redes sociais.

Com a investigação, o Cenipa busca evitar novos acidentes com características semelhantes, segundo a nota.

A consulta de matrículas no sistema de registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a aeronave é de propriedade e operada pela empresa PEC Táxi Aéreo, com sede em Goiânia. Marília Mendonça era goiana e vivia na capital.

O órgão da Aeronáutica destacou investigadores que atuam no Rio de Janeiro, no serviço regional de investigação e prevenção de acidentes.

