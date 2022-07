Zagueiro do Red Bull Bragantino é preso após se envolver em acidente com morte em SP

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Renan Victor da Silva, 20, zagueiro do Red Bull Bragantino, se envolveu em um acidente com morte em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, no começo da manhã desta sexta-feira (22). Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, e foi detido.

O caso aconteceu na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, que liga Bragança Paulista a Itatiba (a 80 km de São Paulo), por volta das 6h40.

A Polícia Militar Rodoviária informou que o carro conduzido pelo jogador, um modelo de luxo, teria invadido a pista contrária, na altura do quilômetro 47, e batido contra uma moto que circulava na pista.

O condutor da motocicleta, Eliezer Pena, 38, morreu no local.

Segundo o relato policial, o jogador tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Renan foi detido e, após depoimento, foi transferido para a cadeia pública de Piracaia (SP). Ele vai passar por audiência de custódia neste sábado (23).

A defesa do zagueiro disse que só vai se manifestar nos autos do processo judicial.

Segundo os policiais, o jogador informou que saiu de uma festa em Campinas (SP) e confessou ter consumido bebidas alcoólicas. Foi encontrada no carro uma garrava, que passará por perícia para apontar se há impressões digitais de Renan.

Na delegacia, porém, ele ficou calado. Ao passar pelo Instituto Médico Legal, a embriaguez não foi comprovada, e ele teria se recusado a fazer o exame de sangue.

Mesmo assim, a delegada Aline Ferreira, que investiga o caso, o prendeu em flagrante por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com duas qualificadoras --por não estar habilitado e por dirigir sob a influência de álcool.

Renan estava no Palmeiras desde o sub-13 e foi emprestado ao Red Bull Bragantino em abril deste ano, atuando na posição de zagueiro.

Em nota, o alviverde informou que está em contato com o time de Bragança Paulista para acompanhar o caso.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza", aponta o texto.

Em nota, o Red Bull Bragantino disse que está acompanhando o caso de perto "e se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária às autoridades e aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza".

A reportagem tentou localizar a assessoria do jogador, mas não houve resposta. A polícia não informou o nome do advogado do jogador.