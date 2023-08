Zagueiro do Manchester City, Laporte acerta com Al-Nassr

Além de Laporte, o time saudita anunciou Otávio, brasileiro naturalizado português, de 28 anos, e que foi revelado profissionalmente pelo Internacional. Está no time principal do Porto desde 2016/17, após passagem por empréstimo pelo Vitória de Guimarães.

Espanhol de 29 anos, Laporte tem exames médicos marcados antes de assinar contrato até 2026. O Manchester City receberá cerca de 30 milhões de euros (R$ 162 milhões na atual cotação). As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências e foram divulgadas pelo GE.

O Al-Nassr, time da Arábia Saudita comandado por Luis Castro e que conta com Cristiano Ronaldo e Mané vai anunciar o zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.