Zagueiro do Botafogo diz que igreja está mais cheia que estádio do clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Philipe Sampaio se envolveu em polêmica por uma fala durante culto em igreja evangélica.

Philipe Sampaio fez uma brincadeira em culto do Ministério Adorar-Te, no Rio de Janeiro. A presença do jogador foi inclusive anunciada previamente nas redes sociais da igreja.

"Aqui está mais cheio do que o estádio do Botafogo", disse o zagueiro. As pessoas presentes no culto riram da fala do jogador. Assista ao vídeo abaixo.

Diante da repercussão do episódio, Philipe Sampaio decidiu se explicar ao público. O zagueiro afirmou, em vídeo postado no seu perfil no Instagram, que sua brincadeira não foi uma forma de menosprezar a torcida do Botafogo, e sim enaltecer quem estava no culto religioso.

A EXPLICAÇÃO DE PHILIPE SAMPAIO

"Acabei de sair do treino aqui e fui pego de surpresa com algumas mensagens, com alguns comentários. É algo que eu nem deveria vir aqui dar satisfação, mas eu não entendo até certo ponto a maldade das pessoas em querer desestabilizar o que a gente vem fazendo, o bom trabalho. Eu não quis jamais desmoralizar a torcida do Botafogo, quis até enfatizar uma igreja pequena que eu estava em Santa Cruz, uma comunidade a uma hora e meia de onde a gente vive. O lugar estava tão cheio que quis usar como nosso último jogo, que tinha todos os ingressos esgotados.

Mas eu entendo a maldade das pessoas. Não quiseram enfatizar o milagre que foi feito no meu filho, mas sim pegar um corte de algo para mim contra a torcida. Sempre joguei aqui com estádio cheio, ótimos jogos, a torcida vem sempre nos apoiando. Acho que isso é só mais um querendo desestabilizar, criar algo onde não tem, beleza? Um abraço do Sampaio e pode ter certeza que meu trabalho é dentro de campo e o que eu falei foi para enfatizar o trabalho de Deus e jamais desmoralizar torcida alguma".

NILTON SANTOS LOTADO

A partida contra o Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, teve marca expressiva. O público de 38.798 pessoas é o maior do Botafogo no estádio desde 2017.