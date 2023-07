COB acerta primeiro patrocínio até o fim do ciclo olímpico de Los Angeles-2028

No COB, este é o primeiro patrocínio para o próximo ciclo olímpico. Existem mais parceiros na entidade, como Havaianas, XP, Medley e Riachuelo, entre outros, mas com contratos mais curtos.

O acordo foi assinado nesta quinta-feira (6) e reforça a aposta da empresa de telefonia no esporte. Desde 2005 ela é patrocinadora oficial das seleções masculina e feminina de futebol e investe ainda no surfe, ciclismo e automobilismo, entre outros.

Além do patrocínio, que não teve os valores divulgados, a Vivo também ampliará seu time de embaixadores com a chegada de grandes nomes olímpicos, como Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Alison dos Santos (atletismo) e atletas da ginástica artística do Brasil.

O acordo prevê a divulgação do Canal Olímpico do Brasil dentro da plataforma Vivo Play para toda a base de clientes Vivo.

A Vivo estará com o COB e o Time Brasil em todas as competições nacionais e internacionais.

O acerto com a empresa de telefonia Vivo terá as primeiras aparições em ativações nos Jogos Sul-Americanos de Santa Marta e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

