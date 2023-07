Atacante Fernandinho se despede do Amazonas FC

Manaus/AM - Após cinco jogos disputados, o atacante Fernandinho está de saída do Amazonas FC. Na última quarta-feira (5), o atleta de 31 anos se despediu do clube via redes sociais e inclusive já deixou a capital amazonense, sem gols ou assistências marcados com a camisa aurinegra na curta passagem. O destino do atacante não foi revelado pelas partes. As informações são do site Esporte Manaus.

Fernandinho foi contratado para a disputa da Série C e atuou como titular no time de Rafael Lacerda em apenas uma oportunidade, no empate contra o Floresta, na 5ª rodada. As outras quatro aparições do ponta foram saindo do banco de reservas. Ele não foi utilizado nas últimas vitórias sobre Náutico e Pouso Alegre.

A baixa concretizada de Fernandinho acontece em meio a rumores de uma possível saída do artilheiro Sassá, que tem proposta do exterior e não se reapresentou neste semana.

Antes de Fernandinho, o meia Robert Hernández também deixou o clube e retornou ao futebol venezuelano.