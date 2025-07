Yago Dora pode ser 1º brasileiro garantido no WSL Finals

Com a classificação praticamente encaminhada, Yago tem mais um objetivo importante na reta final: terminar a temporada regular na liderança do ranking.

A vaga também pode vir com um vice-campeonato, mas aí ele precisaria torcer contra adversários diretos como Griffin Colapinto (6º), Jack Robinson (7º), Barron Mamiya (8º) e Filipe Toledo (9º). Para garantir com o segundo lugar, esses rivais não poderiam vencer a etapa na África do Sul.

O cenário para carimbar a vaga com uma etapa de antecedência é claro: se for campeão em J-Bay, Yago chega a 53.630 pontos.

A classificação seria inédita para o catarinense de 29 anos, que nunca conseguiu uma vaga no Finals desde a criação do novo formato, em 2021.

Vice-líder do ranking, Yago Dora tem chance real de se tornar o primeiro brasileiro garantido no WSL Finals, evento que define os campeões mundiais da temporada e que neste ano será disputado em Fiji, entre o fim de agosto e começo de setembro.

(UOL/FOLHAPRESS) - Começa na madrugada desta sexta-feira (11) a penúltima etapa do Circuito Mundial de Surfe da WSL. O palco é Jeffreys Bay, na África do Sul —e o evento pode trazer boas notícias para o Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.