Wilson Fittipaldi tem parada cardíaca e está internado em São Paulo

Em 1975, ao lado de Emerson, ele liderou um dos mais ambiciosos projetos do automobilismo brasileiro, ao fundar uma equipe nacional de F1, a Copersucar, que esteve no grid da categoria de 1975 e 1982.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Grande Prêmio e confirmada pela Folha com uma pessoa próxima à família Fittipaldi. A reportagem também entrou em contato com o hospital, mas foi informada que a Prevent Sênior não divulga boletins médicos de seus pacientes sem o consentimento de familiares.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wilson Fittipaldi Junior, irmão do bicampeão mundial de F1 Emerson, está internado na UTI do Hospital Prevent Sênio, no Itaim Bibi, em São Paulo, desde o último dia 25, após sofrer uma parada cardíaca.

