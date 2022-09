VP diz que Corinthians merecia vitória em clássico 'se futebol fosse justo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vítor Pereira elogiou a atuação do Corinthians no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na tarde deste domingo (11), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português acredita que o Timão merecia ter vencido o clássico.

Em entrevista coletiva após o Majestoso, VP analisou a partida e enalteceu o volume de jogo de sua equipe, que empilhou chances perdidas, especialmente no segundo tempo.

"Criamos chances claras de gol, eles também tiveram uma ou outra, mas poderíamos ter vencido. Se o futebol fosse justo, sairíamos hoje com a vitória", resumiu Vítor Pereira.

O Corinthians volta a campo na quinta (15), às 20h, quando recebe o Fluminense na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Com o empate em 2 a 2 na ida, no Maracanã, o Timão precisa de uma vitória simples em casa para ir à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Para o treinador, o resultado amargo diante do São Paulo não tira a confiança para o duelo decisivo.

"A equipe tem consciência que fez um bom jogo, que criou muito, não tem como perdermos confiança para o jogo de quinta. Não sou muito de estatísticas, mas tenho noção que tivemos várias chances para sair com a vitória. Fizemos um bom jogo, com exceção da final da primeira parte quando perdermos um pouco, a massa inflou, tivemos o pênalti. Tivemos uma segunda parte de grande nível. Podíamos ter saído com a vitória, não nos tira a confiança, tiraria se tivéssemos jogado mal", explicou o técnico.

No Brasileirão, o Corinthians deixou o G4 pela primeira vez e termina a 26ª rodada em quinto, com 44 pontos.

NA DÚVIDA É "CONTRA NÓS"

Vítor Pereira também criticou o árbitro Marcelo de Lima Henrique pela marcação do pênalti de Gil em Eder, que levou o São Paulo ao empate. O defensor, em entrevista mais cedo, admitiu o contato, mas apenas fora da área.

"Surge um pênalti, eu lamento que na dúvida, não haja dúvidas, contra nós é sempre marcado contra, vem se repetindo faz um tempo, mas não falo mais disso. Retificamos no intervalo e dominamos completamente na segunda parte. Criamos situações de gol mais do que suficientes para a vitória. Futebol é assim, a bola não quis entrar", avaliou.

YURI ALBERTO 'ANIMAL'

VP rasgou elogios a Yuri Alberto, autor do golaço do Corinthians no Morumbi. O centroavante foi eleito o Craque do Jogo na transmissão da TV Globo.

"Hoje foi um animal, deu trabalho, foi no espaço, ganhou no corpo, fez um belíssimo gol, desgastou muito os zagueiros do São Paulo, o Miranda acaba num limite porque ele tem essa capacidade física de ir no espaço, tem qualidade e agora está começando a ligar-se um pouco mais com os outros, a perceber quais movimentos esperamos dele, é natural que vá evoluir até o final da temporada".

XODÓ FAUSTO VERA

O português também analisou e explicou o motivo que o fez pedir a contratação de Fausto Vera, que rapidamente se tornou titular absoluto do Corinthians.

"Jogadores são todos diferentes de uns aos outros. Buscamos ele por isso. Tem capacidade física impressionante. Tem capacidade de jogar um, o outro, às vezes poupamos na parte final, mas ele tem facilidade. Essa também foi uma das condições pelas quais o Corinthians optou por ele. Fez boa partida, faltou o gol na bola na trave, recuperou muitas bolas, normalmente é quem tem mais quilômetros corridos no jogo".

FICA PARA 2023?

Novamente Vítor Pereira foi questionado se permanece no Corinthians na próxima temporada, e mais uma vez ele despistou...

"Vitor Pereira está de alma e coração no Corinthians, a dar o melhor de si, eu e o estafe, não só os portugueses, mas os brasileiros, gente boa. Estamos a dar o melhor de nos para termos os melhores resultados. Mantenho na mesma direção. Desde que cheguei ou antes de vir, fui claro com o presidente".