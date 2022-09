Léo Pereira diz que VAR acertou no gol do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 contra o Goiás neste domingo (11), na 26ª rodada do Brasileirão. O lance do gol foi polêmico. Léo Pereira dividiu a bola com Tadeu e ela sobrou limpa para Matheus França mandar para a rede. Em campo, a falta foi marcada, mas após consulta ao monitor de vídeo o tento foi confirmado quatro minutos depois.

Léo Pereira falou ao SporTV que “minha impressão foi que, depois que toquei na bola, a luva dele tocou na minha cabeça. Foi checado e, no lance dá para ver que eu nem trombei com ele. Fui até parar dentro do gol depois. Foi um lance normal, o VAR checou e viu que estava tudo certo. Temos que confiar, como estamos confiando".

Com a igualdade, o Rubro-Negro cai para o terceiro lugar, com 45 pontos e vê a diferença para o líder Palmeiras voltar aos nove pontos. Mesmo assim, o defensor não joga a toalha na luta pela conquista nacional.

"O campeonato está aberto. Enquanto tivermos condições, vamos buscar. Se eles tropeçaram em três jogos e a gente fizer nove pontos, chegamos neles. Temos uma decisão na quarta, é esquecer hoje. Precisamos focar nisto, mas vamos continuar tentando buscar o Palmeiras", completou.

A próxima partida do Rubro-Negro acontece nesta quarta-feira (14), às 21h45, contra o São Paulo no Maracanã. Como venceu a ida no Morumbi por 3 a 1, o time carioca pode perder por até um gol de diferença que se garante na final da Copa do Brasil.