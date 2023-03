Volta Redonda surpreende e vence o Fluminense na ida da semi do Carioca

RIO DE JANEIRO/RJ - O Volta Redonda surpreendeu o Fluminense e saiu na frente na briga por uma vaga na final do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Rogério Corrêa venceu por 2 a 1. A partida de volta será no sábado, às 16h, no Maracanã.

O placar foi construído com gols de Pedrinho e Lelê, para o time da casa, e Nino, que descontou quando o duelo caminhava para a reta final.

Por ter tido a melhor campanha da Taça Guanabara, o Tricolor chegou à semifinal com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols.

A outra semifinal será disputada entre Vasco e Flamengo. O primeiro duelo será amanhã, no Maracanã.

Ainda estou aqui

Autor do segundo gol do Volta Redonda, Lelê é um dos destaques do Estadual e Rio e tem um pré-contrato assinado justamente com o Fluminense, que superou o Vasco na disputa. O jogador chega às Laranjeiras após a participação do Voltaço no Carioca.

Apesar do vínculo, o atacante teve a oportunidade, chegou ao 13º gol na competição e comemorou "fazendo o L", celebração que também utiliza, assim como Cano, do Tricolor.

VOLTA REDONDA

Vinicius; Wellington Silva, Alix, Sandro Silva e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Dudu (Danrley) e Luciano Naninho (Henrique Silva); Luizinho (Marcos Vinícius), Pedrinho (Berguinho) e Lelê.

T.: Rogério Corrêa

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, David Braz (Lima), Nino e Alexsander; André, Martinelli, Jhon Arias e PH Ganso (Gabriel Pirani); Keno (Marrony) e Cano.

T.: Fernando Diniz

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Dudu, Henrique Silva (VRE); Martinelli, Lima (FLU)

Cartão vermelho: -

Gols: Pedrinho, do Volta Redonda, aos 26'/1ºT; Lelê, do Volta Redonda, aos 7'/2ºT; Nino, do Fluminense, aos 34'/2ºT