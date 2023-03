Confira os confrontos definidos das semifinais do Paulista

Confira abaixo as partidas das semifinais do Campeonato Paulista:

A equipe do Morumbi vai usar a casa do Palmeiras porque seu estádio está reservado para os shows da banda Coldplay.

Com o resultado por 2 a 0, o Bragantino deve ser visitante na semifinal contra o vencedor do confronto entre São Paulo e Água Santa. Os dois times se enfrentam nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque, na capital.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols de Bruninho, o Red Bull Bragantino confirmou seu favoritismo e derrotou o Botafogo, em casa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida aconteceu neste domingo (12) à noite, em Bragança Paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.