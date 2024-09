Volta Redonda e Remo sobem para a Série B; 4 times brigam por duas vagas

A sexta e última rodada da segunda fase da Série C será disputada no próximo sábado (5). Todos os jogos terão início às 17h30 (de Brasília).

A classificação do grupo tem: Volta Redonda (9), Remo (9), São Bernardo (5) e Botafogo-PB (2). O Volta Redonda é o líder por ter saldo de gols melhor do que o Remo (3 contra 2).

O Volta Redonda comemorou a vaga de casa. A equipe carioca venceu o Botafogo-PB na última sexta-feira (27) e torcia por uma vitória do Remo sobre o São Bernardo para subir da Série C para a B.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Volta Redonda e Remo garantiram o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (29), com uma rodada de antecedência.

