Vôlei: Renan define atletas para etapa de Orléans (FRA) da Liga das Nações

Rio de Janeiro/RJ - Depois de um período de treinos no Rio de Janeiro (RJ), a seleção masculina embarca neste sábado (17.06) para a segunda etapa da Liga das Nações, em Orléans (FRA), com duas mudanças entre os 14 relacionados, as entradas do central Lucão e do oposto Felipe Roque, informou a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

Os 14 jogadores relacionados pelo técnico Renan Dal Zotto para a viagem são os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Alan e Felipe Roque, os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli, os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio, e os líberos Maique e Thales.

Quinto colocado da Liga das Nações após três vitórias em quatro jogos, o Brasil enfrenta Bulgária, Japão, Eslovênia e França na próxima semana.

'Etapa muito equilibrada'

Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira: “Uma segunda etapa também muito equilibrada, como todas serão. A gente precisa muito da força do grupo porque são quatro jogos na sequência, é uma competição realmente desgastante, por isso o grupo tem que saber da importância de cada um, como foi na primeira fase. Todo mundo está bem fisicamente, e agora é pensar somente na Bulgária, que é o próximo jogo”.

De acordo com a CBV, Lucão, central, estreia na Liga das Nações 2023 nesta etapa: “A gente sempre fica ansioso. Representar o Brasil é, primeiro, uma tarefa prazerosa, mas uma tarefa que exige muita responsabilidade. Assistir de casa é um inferno, porque a gente fica tenso, quer ajudar. E agora estou ansioso para jogar, para ter a primeira partida e ajudar o máximo possível”

Condição física dos atletas

Renato Bacchi, preparador físico: “Durante as etapas da Liga das Nações, a preparação física tem o objetivo de dar suporte e manutenção a condição física dos atletas. Para suportarem a demanda dos jogos consecutivos é fundamental que priorizemos treinamentos técnicos táticos e com menor ênfase no estímulo metabólico pra que possamos nos preparar e ao mesmo tempo termos energia em estoque para performar.O período que temos entre as etapas é fundamental para recuperação mental e física, e o treinamento tem o objetivo de resgatar o ritmo de treinamento físico e consequente continuidade do desenvolvimento de força e potência. A temporada é longa, E com essas oscilações planejadas de carga, conseguimos levar equipe em constante e crescente evolução.”.

Liga das Nações

1ª SEMANA - OTTAWA (CAN)

07/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/06 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/06 – Brasil 2 x 3 Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20)

11/06 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21)

2ª SEMANA – ORLÉANS (FRA)

20/06 – Brasil x Bulgária, às 15h30 (horário de Brasília) – sportv 2

22/06 – Brasil x Japão, às 8h (horário de Brasília) – sportv 2

24/06 – Brasil x Eslovênia, às 11h30 (horário de Brasília) – sportv 2

25/06 – Brasil x França, às 12h30 (horário de Brasília) – sportv 2

(*) Informações da CBV