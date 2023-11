Volante Serginho Duarte renova contrato e fica no Parintins para o Barezão

Manaus/AM - O Parintins FC anunciou a renovação de contrato de um dos pilares do clube desde a fundação: volante Serginho Duarte. O atleta, que completa 29 anos de idade no próximo dia 2 de dezembro, vai para a terceira temporada com a camisa do Tourão.

Serginho chegou ao clube no primeiro elenco da história, que conquistou o acesso à elite do Barezão em 2022. Somando com a temporada de 2023, o volante tem 17 jogos e três gols marcados pelo Parintins. Ele ainda fechou ano com três partidas no Clipper, na Série B do Estadual.

"O Serginho, além de ser uma revelação do futebol amazonense, é um atleta muito dedicado e identificado com a nossa filosofia de trabalho. Temos certeza que essa terceira passagem pelo Parintins será de muito êxito", disse Luís Cláudio Silva, diretor do Parintins FC.

Experiente no futebol amazonense, Serginho tem currículo vasto, com passagens por clubes como Fast Clube, Iranduba, Rio Negro, Holanda, Sul América, São Raimundo, Manaus e Tarumã, além do Itabaiana, no Sergipe. Para o jogador, a renovação com o Parintins também se deu por conta da relação de confiança com a direção do clube.

"Sempre foi um interesse meu, e da diretoria, de continuar no clube, principalmente pelo retorno do trabalho que foi feito, desde a Série B do Barezão. Além do trabalho, ganhei confiança da diretoria e eles também ganharam a minha. Agora é trabalhar para fazer uma temporada vitoriosa em 2024", disse Serginho.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na Chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo no primeiro turno. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros: –

Laterais: Állefe, Gabriel Henrique e Matheus Iton;

Zagueiros: Luiz Bahia;

Volantes: Victor Léo e Serginho;

Meias: Daniel Costa;

Atacantes: Léo Itaperuna, Darlyson e Weverton;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria