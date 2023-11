Campeão da Série D pelo América-RN, atacante Lúcio Maranhão é o novo reforço do Manaus FC

Manaus/AM - Tem novo centroavante no Gavião do Norte. O Manaus FC anunciou, nessa quinta-feira (23), a contratação de Lúcio Maranhão para a temporada de 2024. O atacante chega do Oeste, clube pelo qual disputou a Copa Paulista. Na atual temporada, o atacante esteve no ASA-AL e fez parte do vice-campeonato alagoano.

Formado no Horizonte-CE, Lúcio Maranhão teve passagens marcantes por ASA-AL, Figueirense, Fortaleza e CRB-AL – o atacante marcou 56 gols em 154 partidas por esses clubes -, antes de partir para o futebol israelita, onde foi campeão nacional com o Hapoel Hadera na temporada 2018/2019, quando marcou 13 gols em 33 partidas.

No retorno ao Brasil em 2022, Lúcio conseguiu o acesso e o título da Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa do América-RN. Lúcio Maranhão chega ao Manaus FC para atuar pela primeira vez no futebol amazonense no futebol da Região Norte. O centroavante falou sobre o novo desafio em sua carreira.

'Fiquei feliz pelo interesse do clube, que é um clube grandíssimo onde eu pretendo sempre dar o meu melhor. Meu objetivo, não só meu como de todos os outros atletas, é colocar o Manaus em uma posição melhor. Torcedor pode ter certeza que vai ter muita entrega, garra e determinação", disse Lúcio Maranhão.

Campeão da Série D de 2022 pelo América-RN, Lúcio Maranhão traz na bagagem um acesso recente à Série C do Campeonato Brasileiro. O décimo primeiro reforço para a temporada de 2024 avaliou o que é preciso para que o time amazonense também chegue longe na competição para alcançar um dos objetivos da temporada.

"Respeitar os adversários e manter o Manaus FC sempre como prioridade, em termos de respeito, objetividade e grandeza. Temos que ditar o nosso jogo, saber marcar bem e aproveitar as oportunidades. São os fatores que levam os times ao acesso e aos objetivos", completou Lúcio Maranhão.

Com a chegada de Lúcio, o atual elenco do Manaus FC agora é composto por 16 atletas para a temporada de 2024 até o momento. A equipe será conduzida pelo treinador Aderbal Lana, que tem participado da montagem do grupo de trabalho junto com a diretoria.

Elenco do Manaus FC

Goleiros: Vinícius Fávero, Holliwer e Waldson;

Laterais: André Victor, Alan Patrick e Dieyson;

Zagueiros: Léo Gaúcho e Gutierrez;

Meio-campistas: Felipe Tiririca, Emerson Bombado, Gharib, Thiaguinho e Adenílson;

Atacantes: Levy, Denis Macedo e Lúcio Maranhão.

Com informações da assessoria