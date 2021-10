Vizinhos na classificação, Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam em Goiânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vizinhos na metade da classificação, Atlético-GO e Athletico-PR duelam nesta quarta (6), no Antônio Accioly, a partir das 19h, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe goiana é a décima colocada, com 30 pontos, e chega em alta após vitória categórica por 3 a 0, fora de casa, contra o Fortaleza. O time paranaense, por sua vez, aparece uma posição à frente dos goianos, também com 30 pontos, mas precisa se reabilitar da má atuação na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.

Para a partida, a novidade no Atlético-GO fica por conta da ausência do lateral-esquerdo Igor Cairús, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Natanael é o provável substituto.

Assim a tendência é que o técnico Eduardo Souza mande a campo a seguinte formação: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Natanael ; Matheus Barbosa, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald.

No Athletico-PR, o destaque é a estreia do técnico Alberto Valentim. Com passagens pelo clube na função de auxiliar, ele substitui António Oliveira e conta com o retorno de sete titulares que haviam sido poupados contra o Flamengo, além do zagueiro Zé Ivaldo, que esteve suspenso na partida de domingo (3).

Uma possível escalação tem Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Lucas Fasson; Marcinho, Richard, Erick e Abner; Terans, Nikão e Bissoli.

Estádio: Antônio Accioly,, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de MIranda (RJ)