Sarrafiore tem lesão no ligamento do joelho e passará por cirurgia no Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Sarrafiore passou por exames na segunda-feira (4) e o Vasco constatou que o argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, ele será submetido a um procedimento cirúrgico e, dificilmente, retorna aos gramados ainda nesta temporada.

Aos 24 anos, o jogador está emprestado até o fim de 2021 pelo Internacional, onde possui contrato até dezembro de 2022. Foram 18 partidas disputadas com a camisa cruzmaltina até aqui e três gols marcados.

A lesão aconteceu no último domingo, na vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Confiança, em Aracaju, quando entrou no segundo tempo do duelo. Antes desta partida, Sarrafiore não vinha sendo utilizado, sendo o último jogo em 21 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Operário.

ANDREY RETORNA

Se por um lado o técnico Fernando Diniz teve a perda do meia, por outro provavelmente terá o reforço do volante Andrey, que vinha sendo titular. O jogador está em fase final de transição e retorna aos treinamentos com o grupo nesta semana.

Já o atacante Léo Jabá segue em tratamento de uma lombalgia e ainda não tem previsão de retorno aos trabalhos com o grupo.