Vitória Rosa, do atletismo, está fora do Pan 2023

Na última edição do Pan, Vitória Rosa foi um dos principais nomes do atletismo brasileiro e conquistou três medalhas: ouro no revezamento 4x100m, prata nos 200m e bronze nos 100m.

