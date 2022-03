Vitória de Monteiro deixa Brasil empatado com Alemanha na Copa Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thiago Monteiro manteve o Brasil vivo na disputa com a Alemanha na Copa Davis. Ao fim do primeiro dia do duelo qualificatório para a fase final do tradicional torneio de tênis masculino entre nações, o placar do embate melhor de cinco aponta 1 a 1.

O cearense ( 216º do mundo) bateu Jan-Lennard Struff (60º) por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. Apoiado por um público barulhento no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, ele se impôs nos momentos decisivos.

Na primeira partida do dia, o campeão olímpico Alexander Zverev, número três do mundo, havia confirmado seu favoritismo. Ele superou o paranaense Thiago Wild em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.

O confronto será finalizado no sábado com a realização de até três partidas. A primeira delas será de duplas, provavelmente estas: Bruno Soares (19º no ranking de duplas) e Felipe Meligeni (42º) contra Tim Puetz (12º) e Kevin Krawietz (14º). Os capitães ainda podem fazer substituições.

Na sequência, Monteiro enfrentará Zverev. Havendo necessidade, haverá o embate decisivo entre Wild e Struff. A programação terá início às 14h, com transmissão do SporTV 3.

A importante vitória de Monteiro foi sua oitava em 16 jogos e nove confrontos pela Copa Davis, competição na qual estreou em 2016. Ele vinha das derrotas diante da Austrália no qualificatório de 2020 fora de casa.

"Foi uma loucura, uma emoção indescritível. Vivi algo parecido no Rio Open, mas hoje foi fora de série. Fogar pelo país é único, todo o mundo gritando meu nome. Representar o país é diferente. Fico feliz de conquistar a vitória", disse Thiago.