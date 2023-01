Vítor Pereira tem 0% de aproveitamento contra Abel e é vice pela segunda vez no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo de técnicos portugueses, Abel Ferreira levou a melhor sobre Vítor Pereira mais uma vez. Esse foi o desfecho em todos os encontros dos compatriotas desde que o agora técnico do Flamengo chegou ao Brasil no ano passado, quando treinou o Corinthians.

A decisão da Supercopa do Brasil, conquistada hoje pelo Palmeiras após vencer o Flamengo por 4 a 3, foi o quarto duelo entre Abel e VP em solo brasileiro. Abel ganhou todos, e VP o tem como pedra no sapato. Relembre os jogos:

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Paulistão 2022

Palmeiras 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2022

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2022

Palmeiras 4 x 3 Flamengo - Supercopa do Brasil 2023

NOVO VICE

Desde que chegou ao Brasil, Vítor Pereira disputou duas finais e perdeu ambas.

A primeira no comando do Corinthians, quando foi derrotado justamente pelo Flamengo na decisão da Copa do Brasil do ano passado, nos pênaltis.

Agora, já no comando do Rubro-Negro, VP amargou mais um vice-campeonato ao ser superado pelo Palmeiras na Supercopa.

Agora, o foco do Flamengo é a preparação para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro estreia na competição no dia 7 de fevereiro, contra Al Hilal ou Wydad Casablanca. Antes, porém, o time de VP entra em campo pelo Campeonato Carioca na quarta-feira (1), contra o Boavista.