Vítor Pereira convoca oito jogadores da base para estreia na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encerrou a preparação para a estreia na Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (19), o técnico Vítor Pereira comandou um treinamento no CT Joaquim Grava e relacionou oito jogadores das categorias de base para a viagem a Londrina, onde o clube mede forças com a Portuguesa, do Rio de Janeiro, nesta quarta (20), às 21h30 (horário de Brasília).

Priorizando o clássico do próximo sábado diante do Palmeiras e o confronto da semana que vem, contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, a comissão técnica do Corinthians decidiu ir ao Paraná com uma delegação recheada de garotos. O técnico Vítor Pereira convocou o lateral Léo Maná, os zagueiros Belezi e Robert Renan, os meias Breno Bidon e Matheus Araújo, e os atacantes Felipe, Giovane e Wesley.

A escalação do clube alvinegro é uma incógnita, mas uma provável formação tem Cássio (Ivan ou Matheus Donelli); Rafael Ramos (Fagner), Robert Renan, Gil e Bruno Melo (Fábio Santos); Roni, Xavier (Du Queiroz) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Giovane (Jô). Técnico: Vítor Pereira.

O volante Cantillo, diagnosticado com gripe, não viaja com a delegação para Londrina. O mesmo vale para o lateral João Pedro, que sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita, e também é baixa no Corinthians.

A partida será disputada no interior do Paraná já que o estádio da Portuguesa não possui o mínimo de 10 mil lugares exigidos pela CBF para os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Por ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores, o Corinthians estreia na competição já nesta fase, enquanto o time carioca passou por CRB e Sampaio Corrêa para garantir vaga neste estágio do torneio.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, Léo Mana e Rafael Ramos

Zagueiros: Belezi, Gil, Robert Renan

Meio-campistas: Breno Bidon, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Matheus Araújo, Roni e Xavier

Atacantes: Adson, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Wesley

Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta (20)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Transmissão: Globo, Sportv e Premiere