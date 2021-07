Vinicius Mello deve receber chance no ataque em duelo contra o Cuiabá

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter tem uma dúvida no time que encara o Cuiabá, neste sábado (31), às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileiro. Palacios pode aparecer pelo lado direito, mas disputa vaga com Caio Vidal. No ataque, sem Yuri Alberto e Galhardo, suspensos, Vinicius Mello deve ser titular.

O jovem de 18 anos é o único centroavante disponível. Se não optar por ele, Diego Aguirre precisará mudar a forma de atuar da equipe, colocando Caio centralizado e Palacios pela direita.

Mas a tendência aponta apenas uma dúvida, com o chileno como candidato menos cotado a jogar.

Pela direita, Saravia volta após lesão. O mesmo ocorre com Taison no setor de criação do meio.

Assim, o provável Inter, tem: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Caio Vidal (Palacios), Taison e Mauricio; Vinicius Mello.

FAIXAS

Normalmente o espaço sem cadeiras, atrás de uma das metas do Beira-Rio, é sinônimo de apoio. Seja quando torcedores podiam ocupar os espaços, antes da pandemia de novo coronavírus, ou mesmo depois quando faixas de incentivo adornavam o local. Nesta sexta (30), porém, a organizada Guarda Popular usou o espaço para protesto. Mas as faixas expostas logo foram retiradas pelo Inter.

A ideia dos integrantes era que os materiais, carregando frases contra jogadores e direção do clube, permanecessem no local até o jogo deste sábado. Mas logo foram sacadas.

Nos materiais há palavras como "mercenários" e "pior elenco da história" para definir o grupo. Rodrigo Dourado é chamado de "chorão", e também ironias sobre o "cabelinho" e as redes sociais dos atletas.

Uma lista de jogadores é requisitada fora do clube: Edenilson, Patrick, Galhardo, Lindoso, Dourado e Heitor. Além do vice de futebol João Patrício Herrmann.

Ao UOL Esporte, o departamento de Relacionamento Social do Inter explicou que as faixas foram retiradas logo em seguida, em razão do conteúdo.

"Todas as organizadas são autorizadas, no dia anterior à partida, a acessar o estádio para fazer a ambientação do Beira-Rio para o jogo do dia seguinte. Os integrantes são cadastrados, fazem a ambientação sob supervisão do Relacionamento Social. Tão logo se verificou o teor das faixas, as mesmas foram imediatamente retiradas por não estarem no rol de material autorizado e por ferir o Estatuto do Torcedor, que veda a fixação de qualquer cartaz, faixa ou bandeira com material ofensivo", diz manifestação do departamento.

O clima de protesto não é novidade. Quando embarcaram para Curitiba, onde enfrentaram o Athletico Paranaense, na rodada passada, os jogadores do clube colorado foram abordados por torcedores no aeroporto e uma confusão maior foi evitada por seguranças.

No Cuiabá, a novidade deve ficar por conta da volta do goleiro Walter. Ele desfalcou o clube nas últimas quatro partidas em decorrência de um estiramento muscular. Ele embarcou para Porto Alegre com a equipe e a expectativa é de que ele integre o time titular.

O Cuiabá ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos, logo atrás do Inter, que tem 14.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h deste sábado (30)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)