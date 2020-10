Vina diz que ombro saiu do lugar após gol pelo Ceará sobre o Flu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques da temporada do Ceará, o meia Vina preocupou os torcedores após fazer um bonito gol sobre o Fluminense no empate em 2 a 2, neste sábado (17), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após roubar a bola do zagueiro Digão e driblar o goleiro Muriel, ele chutou se desequilibrando e, ao cair no gramado, imediatamente sentiu o ombro esquerdo. Os companheiros reservas que estavam no aquecimento não perceberam e, inicialmente, se amontoaram sobre o jogador, que gritou: "não, não, não!".

Depois do jogo, já com uma bolsa de gelo no local, Vina explicou o que aconteceu ao Premiere.

"Na hora do gol, eu caí sobre o meu ombro e ele saiu do lugar, mas já voltou. Por isso não pude comemorar, mas mesmo se pudesse, eu não iria por respeito ao Fluminense. Tive um ano muito legal em 2015 no clube".

Com o empate, o Ceará foi para os 19 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, o Vozão vira a chave para a final do Campeonato Cearense, na próxima quarta-feira, contra o rival Fortaleza.