Vila Olímpica sedia Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco

Manaus/AM - A Vila Olímpica de Manaus recebeu a 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco. A competição, que ocorreu nesse domingo (4), visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais.

“Temos grandes atletas no Tiro com Arco que representam o Amazonas em competições no Brasil a fora, nossa missão é fortalecer cada vez mais competições como essas para que novos talentos sejam descobertos”, afirmou Jorge Oliveira, titular da Sedel.

O campeonato organizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) será disputado entre arqueiros na categoria Arco Recurvo Adulto e Arco Composto, nos naipes masculino e feminino. Ao longo do ano são realizadas cinco etapas para no final classificar as melhores pontuações.

“Essa competição é de suma importância pois acontece simultaneamente em diversos estados brasileiros, com os melhores arqueiros do país. Nosso intuito é qualificar esses atletas para que no final das etapas tenhamos o Amazonas no melhor ranking da modalidade”, ressaltou Carlos Galindo, presidente da Fatarco.