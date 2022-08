Vídeo: Diretor da Juventus, Nedved é flagrado em dança erótica apalpando seios de mulher

O diretor da Juventus, Pavel Nedved, foi flagrado em uma dança 'erótica' com três mulheres durante uma festa. Um vídeo mostra o ex-meia requebrando entre elas.

Nedved se aposentou dos gramados, mas segue sendo bola de ouro fora deles kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/YdGtDePkMC — Rei do Fut (@oreidofutt) August 29, 2022

O flagra acabou sendo um dos assuntos mais comentados no twitter. Ao som de "Bailando", do cantor espanhol Enrique Iglesias, Nedved é feito de 'sanduíche' entre as dançarinas e ele chega a colocar as mãos nos seios de uma delas.

Pavel é um dos maiores ídolos da história do Juventus. Ele foi casado com Ivana Nedved, e ambos se separaram em 2019. O diretor chegou a ter um romance com Lucie Anovcinova, mas o relacionamento foi rompido há menos de um ano.

Segundo a imprensa italiana, as imagens são antigas, mas a data não foi especificada. Nedved, que completa 50 anos nesta terça (30), ainda não se pronunciou sobre a situação.