Pedro entra em lista do Sevilla, e PSG contrata meia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a janela brasileira fechada, o mercado da bola do futebol continua agitado, com especulações e desfechos em meio aos últimos dias de negociações entre os clubes europeus.

Veja as principais notícias da bola desta terça-feira (30):

PEDRO VIRA ALVO DO SEVILLA

O atacante Pedro, do Flamengo, está na lista de reforços do Sevilla no mercado da bola. A informação é do programa 'El Chiringuito TV'. De acordo com o noticiário, o clube europeu está atrás de reforços após começar muito mal o Campeonato Espanhol — em nove pontos disputados conquistou apenas um, e ocupa a 15ª posição.

Pedro, por outro lado, vive um momento muito bom no time rubro-negro. Na atual temporada, o atacante atuou em 48 partidas, marcou 20 gols e deu 6 assistências. Em março, o Flamengo recusou uma proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros (R$ 110 milhões na época) por 80% do atleta.

PSG ANUNCIA MEIO-CAMPISTA

O meio-campista espanhol Fabián Ruiz, que até agora estava no Napoli, assinou contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, anunciou nesta terça o clube francês. O atleta de 26 anos é o quinto reforço dos franceses nesta janela de transferências, depois das chegadas de Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike e Nordi Mukiele.

Ruiz chega para ocupar uma posição na qual a equipe fez muitas mudanças com as saídas do holandês Giorginio Wignaldum (Roma), do espanhol Ander Herrera (Athletic Bilbao) e Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt).

ANTONY ACERTA COM UNITED E IRRITA TÉCNICO DO AJAX

Manchester United e Ajax anunciaram na manhã desta terça-feira um acordo pela contratação de Antony por parte do clube de inglês. De acordo com as equipes, uma oferta de 95 milhões de euros (R$ 477,7 milhões na cotação atual) foi aceita pelos holandeses. O valor ainda pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 502,8 milhões) com bônus inclusos.

Agora, para anunciar o jogador oficialmente, o Manchester United depende apenas da aprovação de Antony nos exames médicos. O atacante de 22 anos tinha contrato com o Ajax até junho de 2025.

Alfred Schreuder, técnico do Ajax, criticou a postura de Antony dias antes de deixar o clube holandês com destino ao Manchester United. Em entrevista ao canal "Ziggo Sport", o comandante reclamou da falta de profissionalismo do brasileiro.

"Se você está desapontado por dois ou três dias, eu entendo, mas você tem que ser profissional em algum ponto. Eu disse: 'Vou continuar com os caras que estão lá'. Em certa altura, você fica bravo com isso. O que estamos fazendo? Olhando o quadro geral, isso o frustra como treinador, mas também como você se posiciona no mundo. Eu pensei: 'Você é só um jogador'. Mas meu sentimento é de que isso é ruim", disse.