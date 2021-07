Verthein fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio-2020

"Dei o meu melhor. Não foi o resultado que esperava, mas o Brasil está entre os 12 melhores do mundo no remo. Amanhã final B. Mas essa medalha olímpica ainda vai chegar em algum momento. Podem ter certeza. Obrigado pela torcida! A história está só começando", escreveu Verthein no Twitter.

