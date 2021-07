Australiano bate recorde olímpico nos 200 m peito em Tóquio-2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um recorde caiu nas Olimpíadas de Tóquio. Desta vez, o nadador australiano Izaac Stubblety-Cook foi o responsável. Ele conquistou o ouro dos 200 m peito, nesta quinta-feira (29, no horário local), com o tempo de 2min06s38.

