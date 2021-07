Brasileiro Guilherme Costa termina em último nos 800 m livre em Tóquio

O ouro ficou com o norte-americano Robert Finke. Completaram o pódio o italiano Gregorio Paltrinieri, que ficou com prata, e o ucraniano Mykhailo Romanchuk, medalhista de bronze.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador brasileiro Guilherme Costa não foi bem na final dos 800 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29, no horário local), ainda noite de quarta (28) no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.