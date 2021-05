Verstappen vence GP de Mônaco e vira líder em dia de caos para Mercedes

Sem grandes emoções, a partida final da corrida teve Hamilton aproveitando a grande vantagem para o 8° colocado para apostar: o britânico voltou a usar pneus macios para garantir a volta mais rápida da corrida e fazer o ponto extra. Funcionou: logo depois do pit stop, o piloto da Mercedes conseguiu cumprir com o seu objetivo.

Quem se deu bem na estratégia de pit stop foi a Red Bull. Pérez adiou sua parada por algumas voltas e, sem trânsito, aproveitou para engatilhar as voltas mais rápidas do GP. A aposta deu certo: ao trocar seus pneus, o mexicano voltou na 4ª posição, superando Gasly e Hamilton.

Duas voltas depois, foi a vez de Bottas ter problemas. Isso porque os mecânicos da Mercedes tiveram dificuldades para a remoção de uma porca na roda dianteira do carro do finlandês. Diante de segundos preciosos perdidos, a equipe optou por tirar o seu piloto de número dois da corrida.

Assim que foi dada a largada, o jovem da Red Bull fechou as portas de Bottas e se manteve na 1ª posição. Sem batidas, o destaque do começo da prova ficou com Fernando Alonso, que ultrapassou dois adversários.

Antes da corrida, a Ferrari informou que Charles Leclerc, dono da pole position, não estava apto para correr. Isso porque o carro do monegasco sofreu problemas após a batida no treino classificatório de ontem, fato que impediu a sua participação na prova.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado na manhã deste domingo (23), acabou com vitória tranquila de Max Verstappen (Red Bull). De quebra, o jovem de 23 anos ultrapassou Lewis Hamilton na classificação e passou a liderar, pela 1ª vez em sua carreira, o campeonato de pilotos: 105 pontos contra 101 do britânico.

