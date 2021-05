Vencedor da Indy, piloto André Ribeiro morre vítima de câncer aos 55 anos

Além disso, foi sócio de Pedro Paulo Diniz na organização do Renault Speed Show no início dos anos 2000. Em seguida, agenciou a carreira de Bia Figueiredo.

Após se retirar das pistas, André Ribeiro virou empresário. Ele se associou a Roger Penske, dono da equipes da Indy, e abriu concessionárias no Brasil com bandeiras Honda, Lexus, Toyota e Chevrolet.

E foi justamente o período quando viveu seu melhor momento no esporte. Colocou seu nome na história ao vencer três corridas: New England 200 (1995), Rio 400 e Michingan 500 (1996). Além de ser a estreia do país recebendo uma etapa da Indy, foi a primeira vitória de um brasileiro em uma categoria de ponta desde a morte de Ayrton Senna.

De acordo com as primeiras informações, Ribeiro manteve a doença em sigilo até de pessoas mais próximas e alguns familiares.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto brasileiro André Ribeiro morreu no sábado (22), aos 55 anos, em decorrência de um câncer de intestino. Ele deixa três filhas e uma bonita história no automobilismo brasileiro.

