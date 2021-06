Verstappen supera Mercedes e faz a pole na França em treino com batidas

A sessão final que decidia o grid começou com Verstappen líder nos primeiros cinco minutos, seguido de Hamilton. Nas últimas voltas dos pilotos, a marca mais rápida ficou com o próprio piloto da Red Bull.

Com bandeira verde, chamou a atenção a classificação para o Q2 de Mick Schumacher, da Haas. O filho do multicampeão da categoria conseguiu pela primeira vez na temporada se colocar entre os 15 mais rápidos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen superou as Mercedes e garantiu a pole position do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 na manhã deste sábado (19). O piloto da Red Bull Racing anotou um tempo de 1:29:990 no circuito de Paul Ricard.

