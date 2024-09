Fortaleza goleia Bahia com Marinho imparável e dorme na vice-liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Bahia por 4 a 1, neste sábado (21), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marinho, duas vezes, Pochettino e Kayzer fizeram para os mandantes. Everaldo fez o do visitante. Três gols foram belos chutes colocados no canto ainda no primeiro tempo.

O Fortaleza voltou a vencer após quatro jogos e quase um mês sem vitórias. Foram duas derrotas seguidas e um empate no Brasileiro, além da derrota para o Corinthians na Sul-Americana. A última vitória no campeonato havia sido contra o Corinthians, em 25 de agosto.

Com o resultado, o Leão do Pici foi a 52 pontos e assumiu a vice-liderança, ficando quatro pontos atrás do Botafogo. O Palmeiras joga no domingo e ainda pode ultrapassar o Fortaleza na rodada. No momento, o Bahia é o 6º com 42 pontos.

O Fortaleza volta a jogar na terça (24), pela Sul-Americana, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O time cearense precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ter chance de avançar à semifinal. O Bahia volta a campo só no próximo domingo (29), contra o Criciúma, pelo Brasileirão.

O JOGO

Jogo quente desde o início. O Fortaleza precisava demonstrar reação no Brasileiro após duas derrotas seguidas. Já o Bahia, que veio de vitória contra o Atlético-MG, entrou em campo sonhando em se aproximar do G4. O primeiro tempo foi muito equilibrado e físico, com cartões amarelos sacados rapidamente. Depois de chances construídas dos dois lados, o placar enfim foi inaugurado aos 27 minutos.

Só vale golaço. O time mandante saiu na frente com um gol com assinatura de Marinho. O atacante deixou os marcadores no chão e disparou o famoso míssil para levantar a torcida no Castelão. Menos de dois minutos depois, enquanto os torcedores da casa ainda comemoravam, Eve empatou com um chute no ângulo. Um inspirado Marinho reergueu o Leão do Pici para voltar à frente do placar com mais um golaço.

Fortaleza volta a dominar e amplia com reservas. Os times trabalharam na marcação no tempo final e o jogo teve menos lances de perigo, até que os jogadores do banco entraram dando sangue novo ao Leão do Pici. Momentos depois das substituições feitas por Vojvoda, Kayzer e Pochettino protagonizaram lance que deu pênalti ao Fortaleza. Pochettino errou a cobrança, mas aproveitou o rebote para ampliar. Pouco tempo depois, Kayzer fez o quarto após jogada de Pikachu, que também veio do banco.

LANCES DE DESTAQUE

1x0. Marinho recebeu no meio de campo do lado direito, levou para dentro e escapou da marcação de Juba e Caio Alexandre. De canhota e de fora da área, o atacante disparou um chute com efeito no ângulo.

1x1. Após erro de passe de Martínez, Cauly pegou a sobra perto da área e tocou a bola para o meio. Eve apareceu para acertar um belo chute e deixou tudo igual.

2x1. De novo pela direita, Marinho repetiu o lance do primeiro gol, driblou os marcadores na frente da área e finalizou, dessa vez mais de perto. A bola foi praticamente colocada no canto em mais um golaço.

3x1. Pochettino cobrou pênalti com pouca força do lado direito e Marcos Felipe espalmou. Na sobra, o próprio argentino alcançou para se redimir.

4x1. Pikachu driblou os adversários e tocou na entrada da área. Após toque de Martínez, Renato Kayzer aparece para tocar na saída do goleiro e fazer mais um do Fortaleza.

Ficha Técnica

Fortaleza 4 x 1 Bahia

FORTALEZA

João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso (Tinga); Hércules (Pochettino), Martínez, Zé Welison e Rossetto (Pedro Augusto); Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Kaizer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BAHIA

Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza

Juiz: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simons e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Igor Junio Benevenuto

Cartões amarelos: Rossetto, Lucero (FOR); Jean Lucas (BAH)

Cartão vermelho: Zé Welison (FOR)

Gols: Marinho (27'/1ºT e 36'/1ºT), Pochettino (34'/2ºT), Renato Kayzer (43'/2ºT) (Fortaleza); Everaldo (29'/1ºT) (Bahia)