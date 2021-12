Verstappen conquista título da F1 com ultrapassagem na última volta

A última volta do #AbuDhabiGP que deu o título mundial a Verstappen pic.twitter.com/nmhnSMBpxf — B24 (@B24PT) December 12, 2021

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi e conquistou seu primeiro título da Fórmula 1 com uma ultrapassagem na última volta para negar ao rival britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, um recorde de oito títulos, em uma corrida neste domingo cheia de controvérsia.

A Mercedes conquistou o título de construtores pelo oitavo ano consecutivo, mas Verstappen, de 24 anos, garantiu que a escuderia não fizesse uma dobradinha.

A corrida que encerrou a temporada começou e terminou com polêmica -- lágrimas de alegria de um lado e raiva do outro, com a Mercedes furiosa com o diretor de corrida, Michael Masi, depois que o título dos pilotos escorreu pelas mãos tão perto da bandeira quadriculada.

A Red Bull tinha dito que precisava de um milagre para vencer uma vez que Hamilton se encaminhava para o título, mas uma intervenção tardia do safety car proporcionou exatamente essa oportunidade.

Com uma volta para o final da corrida e com o piloto holandês com pneus mais novos, Verstappen caçou Hamilton e fez a ultrapassagem decisiva.

"É uma loucura", disse o primeiro campeão mundial holandês de F1, que tinha começado o dia na pole position e empatado em pontos com Hamilton.

"Isto é inacreditável! Podemos fazer isto por mais 10-15 anos juntos", disse ele pelo rádio.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou: "Precisávamos de um pouco de sorte e conseguimos".

Verstappen terminou a temporada com 10 vitórias contra 8 de Hamilton, tendo também liderado mais voltas e conseguido mais poles e pódios.

Carlos Sainz, da Ferrari, terminou a corrida em terceiro lugar.