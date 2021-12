Barcelona tenta ferrolho na zaga, mas toma empate do Osasuna no fim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi uma partida extremamente truncada, e o Barcelona chegou a ter quatro zagueiros durante a maior parte do segundo tempo. Mas a tática não adiantou, pois o Osasuna conseguiu o empate faltando cinco minutos para o final.

A partida, válida pela 17ª rodada, foi disputada estádio Reyno de Navarra e terminou em 2 a 2. Para os donos da casa, os gols foram marcados por David García e Chimi Ávila. Nico González e Ez Abde foram os responsáveis pelos gols da equipe catalã.

Com o resultado, o Barcelona está na oitava posição do Campeonato Espanhol, com 24 pontos. O Osasuna é o 10º, com 22.

BARCELONA ABRE O PLACAR NO COMEÇO

Logo aos 11 minutos, Gavi lançou para a grande área e encontrou Nico González sozinho. Ele dominou a bola e, caindo, conseguiu chutar a bola na saída do goleiro. Bola na rede.

EMPATE RELÂMPAGO

O Osasuna só precisou de dois minutos para empatar o placar. Após falta cobrada por Moncayola, David García subiu mais do que todo mundo e cabeceou no cantinho, deixando Ter Stegen sem chances de defender.

O primeiro tempo, que indicava muita velocidade, não conseguiu repetir o estilo intenso do começo. O Barça teve mais posse, mas nenhum dos times levou perigo.

BARÇA AMPLIA

Ao voltarem do vestiário, os jogadores do Barça também retornaram à intensidade. Num contra-ataque, Dembelé cruzou para a pequena área e a bola sobrou para Ez Abde, que mandou uma bomba, aos 3 minutos. Os jogadores do Osasuna reclamaram de um toque de mão de Busquets no começo da jogada, mas o gol foi mantido.

QUATRO ZAGUEIROS EM CAMPO

Sem grandes chances para os dois lados, mas com pressão do Osasuna, Xavi resolveu fechar o Barcelona, colocando quatro zagueiros em campo. Do outro lado, o técnico Jagoba Arrasate respondeu ao investir num time mais ofensivo. O jogo ficou tão truncado que Ter Stegen, por demorar demais a bater um tiro de meta, levou um cartão amarelo há 10 minutos do final.

OSASUNA EMPATA

O Osasuna continuou indo para frente, apesar da dificuldade. Numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Chimi Ávila fora da grande área, que não quis saber: mandou uma bomba de pé direito, aos 40'. A bola desviou no caminho e tirou as chances de defesa de Ter Stegen, que teve de vê-la morrendo na rede.

Osasuna: Herrera, Vidal, David García, Unai García, Juan Cruz, Moncayola, Torró, Kike Barja (Chimy Ávila), Rubén García (Brasanac), Manu Sánchez e Kike García (Budimir). Técnico: Jagoba Arrasate

Barcelona: Ter Stegen, Ronald Araújo, Piqué, Umtiti, Busquets, Frenkie de Jong, Nico González (Mingueza), Gavi, Ez Abde (Jutglá), Luuk de Jong e Dembélé (Philippe Coutinho). Técnico: Xavi Hernández

Estádio: Reyno de Navarra

Cartões amarelos: Vidal (OSA), Rubén García (OSA) , Juan Cruz (OSA), Manu Sánchez (OSA), Gavi (BAR), Ter Stegen (BAR), Piqué (BAR), Umtiti (BAR)

Gols: Nico González (BAR), aos 11min do primeiro tempo (1-0); David García (OSA), aos 13min do primeiro tempo (1-1); Ez Abde (BAR), aos 3min do segundo tempo (1-2); Chimi Ávila (OSA), aos 40' do segundo tempo (2-2)