2 - Verstappen reconhece sorte na prova final e relata sensação incrível com título

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen, 24, afirmou emocionado que teve sorte no GP de Abu Dhabi, cuja vitória lhe garantiu o título da temporada 2021 da F1. O holandês ultrapassou Lewis Hamilton, com quem disputava o título, na última volta da prova.

"É simplesmente uma loucura. Meu objetivo, quando eu era pequeno, era me tornar piloto de Fórmula 1. Você espera por vitórias, espera estar no pódio e espera que, quando eles tocarem o hino nacional, que seja o seu. Quando dizem que você é campeão mundial, é algo incrível e especial", afirmou.

O holandês reconheceu que algumas circunstâncias da prova o beneficiaram. Hamilton parecia estar com o triunfo na corrida e na temporada encaminhado, mas, já no fim da corrida, um acidente forçou a entrada do safety car na pista.

Verstappen, então, pôde se aproximar do rival e, com os pneus em melhores condições, fez a ultrapassagem na única volta disponível após o reinício. "Finalmente, hoje tive um pouco de sorte. Minha equipe sabe que eu os amo, e quero fazer isso com eles pelos próximos dez ou 15 anos."

O campeão elogiou seu principal adversário durante a temporada, com quem teve vários momentos de tensão.

"Lewis é um piloto incrível, um competidor incrível. Ele realmente tornou tudo muito difícil para nós, e todo o mundo adora ver isso. É claro que as duas equipes correm uma contra a outra e temos tempos difíceis, mas acho que isso faz parte do esporte. É emoção, todos querem ganhar. Com certeza, vamos tentar de novo no próximo ano e, com sorte, fazer tudo de novo", disse.

Hamilton felicitou o campeão e defendeu o trabalho da Mercedes ao longo do ano.

"Parabéns ao Max e à sua equipe. Estou muito orgulhoso da minha equipe e muito grato por fazer parte desta jornada com eles. Demos tudo nesta última parte da temporada e nunca desistimos, isso é o mais importante", declarou o vice-campeão.